Росія порушить низку резолюцій ООН, якщо купуватиме у Північної Кореї зброю, - Держдепартамент США

США мають інформацію про плани Росії розширити співпрацю із КНДР, однак це означатиме порушення Росією низки резолюцій ООН.

Про це повідомив спікер Державного департаменту США Ведант Патель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Будь-яка співпраця в галузі безпеки або угода щодо продажу зброї між Північною Кореєю та Росією, безумовно, порушить низку резолюцій Ради Безпеки ООН", - зазначив Патель.

Він також уточнив, що США мають інформацію про плани Росії розширити військову співпрацю з Північною Кореєю.

За його словами, Росія у своїй агресивній війні проти України спирається на одні з найбільш відчужених країн світу - Північну Корею та Іран.

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Нагадаємо, у ГУР МО заявляли, що допомога Росії з боку КНДР навряд матиме значний вплив на перебіг бойових дій.