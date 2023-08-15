В США запускають кампанію з популяризації допомоги Україні серед республіканців, - The Washington Post

Як пише The Washington Post, в США запускають кампанію "Республіканці за Україну" з бюджетом у 2 мільйони доларів . Її мета - переконати республіканців у Конгресі взяти на себе зобов’язання продовжити фінансування допомоги Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Організація "Захистимо демократію разом", яку очолюють республіканський стратег Сара Лонгвелл і консервативний політичний коментатор Білл Крістол, зібрала свідчення понад 50 проукраїнських виборців-республіканців. Їхні слова будуть використані в рекламній кампанії, яка триватиме від сьогодні і до кінця року. Реклама з'явиться в Інтернеті, на білбордах і на загальнонаціональному телебаченні, в тому числі під час перших президентських дебатів Республіканської партії 23 серпня в Мілуокі, які транслюватиме телеканал Fox News.

В інтерв'ю The Washington Post Лонгвелл, яка регулярно проводить фокус-групи з виборцями-республіканцями, сказала, що однією з найбільш "тривожних тенденцій", які вона спостерігала протягом останніх двох років, стало "реальне падіння підтримки України".

Лонгвелл зазначила, що вона виявила й інші зрушення в електораті Республіканської партії. Зокрема, виборці стали "більш протекціоністськими у питанні торгівлі", "більш популістськими" і "менш зацікавленими у верховенстві права". Але вона не бачила, щоб ставлення республіканців до будь-якого питання змінилося так кардинально, як до зовнішньої політики.

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Опитування CNN/SSRS, оприлюднене на початку цього місяця, показало, що хоча більшість американців - 55% - виступають проти схвалення Конгресом додаткової допомоги Україні, розкол у підтримці значною мірою відбувається за партійною ознакою. Серед виборців Республіканської партії 71% вважають, що Конгрес не повинен санкціонувати нове фінансування, а 59% кажуть, що Сполучені Штати зробили достатньо для допомоги Україні. Демократи, натомість, кажуть протилежне: 62% виступають за додаткове фінансування, а 61% вважають, що Сполучені Штати повинні робити більше.

"У фокус-групах було тривожно бачити, як багато виборців-республіканців говорили про Україну або президента Володимира Зеленського в зневажливому тоні. Але ми також дізналися, проводячи фокус-групи, що було багато людей, які все ще вірили необхідність зберегти підтримку України. Що важливо протистояти силам, які вторглися в країну", - пояснила Лонгвелл.

Ця динаміка, за її словами, породила ідею кампанії, спрямованої на висвітлення голосів республіканців, які все ще вважають пріоритетом захист демократії. "Ми хотіли б чинити тиск на республіканців, щоб вони робили правильні речі щодо України", - сказала Лонгвелл.

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Девід Пейдж, постійний республіканський виборець з північної частини штату Нью-Йорк, який також бере участь у кампанії, сказав, що хоча він розуміє заклик деяких республіканців "бути обережними з грошима, які ми туди надсилаємо", він не знає, як США можуть робити "щось інше", окрім як підтримувати Україну.

"Є країна-агресор, яка хоче змінити світовий порядок, по суті, відновити Радянський Союз. Ми повинні підтримати Україну. У нас немає іншого виходу. Ніхто не хоче вступати у війну, ніхто не хоче бачити загибель людей. Але у нас є агресор, який робить жахливі речі", - сказав Пейдж.