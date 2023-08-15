Новини

Санду відповіла РФ на звинувачення у "недружньому кроці": "Дипломатів РФ у Молдові достатньо"

4 57920
Санду відповіла РФ на звинувачення у "недружньому кроці": "Дипломатів РФ у Молдові достатньо"
Президентка Молдови Майя Санду у вівторок відповіла на обвинувачення МЗС Росії у тому, що в Кишиневі вдалися до "недружнього кроку", виславши із країни російських дипломатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NewsMaker з посиланням на TV Nord.

"Я впевнена, що співробітників посольства Росії достатньо для надання якісних послуг. Загалом наші відносини з Росією різко погіршилися після того, як РФ напала на Україну і вбиває невинних людей, руйнує міста і села в Україні", – сказала Санду.

Також читайте: Росія продовжить спроби влаштувати держпереворот у Молдові, – Санду

Нагадаємо, 14 серпня за рішенням Міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Молдови російське диппредставництво в Кишиневі залишили 22 дипломати та 23 представники технічного персоналу разом із родинами.

У відповідь на таке рішення Молдови Міністерство закордонних справ РФ оголосило про згортання діяльності торгового й культурного представництва в Кишиневі.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • время
    Достойна відповідь президента Молдови кацапам.
  • Colt
    Sцанными тряпками до самой границы.
  • Яр Холодний
    Думаємо що ти у нас "товариш недалекий" Саме Молдова повинна вирішувать долю Придністров"я Бо це її суверенна територія Попросять допомоги - інша справа Але це не наш "головняк" МИ маємо право ввести туди війська лише у випадку агресії з тієї території - не раніше І то - лише попередивши про це Кишинів
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини