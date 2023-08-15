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У Запоріжжі дерусифікували близько 70 топонімів

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У Запоріжжі дерусифікували близько 70 топонімів
У Запоріжжі дерусифікували майже 70 топонімів, тепер у місті не буде вулиці Московської та площі Пушкіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

"Позбавляємося від нагадувань про р*сню: в рамках дерусифікації у Запоріжжі перейменовано майже 70 вулиць, площ та провулків", - йдеться у повідомленні.

За словами Куртєва, ніщо у нашому місті не має асоціюватися з Росією чи з пережитками радянщини.

"У нас, у українців, у запоріжців, є власна історія, власні неймовірні особистості і власні видатні події", - додав секретар міської ради.

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Топ коментарі

  • иван гонта e2e9660b
    До ладу ! Від самого слова ЗАПОРІЖЖЯ у маскалів повинно й буде свербіти в дупі. "Пугу-пугу ? - Козак з Лугу !"
  • ПравдаЛюбка
    От добре і на фіг вони треба кацапські назви!
  • Urs
    ДОБРОЇ НОЧІ! ДО НАС ПОВЕРТАЄТЬСЯ БОГДАН ПРОЦИШИН!
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