У Запоріжжі дерусифікували близько 70 топонімів
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У Запоріжжі дерусифікували майже 70 топонімів, тепер у місті не буде вулиці Московської та площі Пушкіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.
"Позбавляємося від нагадувань про р*сню: в рамках дерусифікації у Запоріжжі перейменовано майже 70 вулиць, площ та провулків", - йдеться у повідомленні.
За словами Куртєва, ніщо у нашому місті не має асоціюватися з Росією чи з пережитками радянщини.
"У нас, у українців, у запоріжців, є власна історія, власні неймовірні особистості і власні видатні події", - додав секретар міської ради.