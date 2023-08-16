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У Білорусі затримали матір добровольця Клюкача, який воює на боці України

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У Білорусі затримали матір добровольця Клюкача, який воює на боці України
У Білорусі затримали Інну Калацьку – матір колишнього політв’язня, а нині добровольця Тихона Клюкача, який воює на боці України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Калацька живе у Бресті. У провладному телеграм-каналі вказано, що її звинуватили у "причетності до екстремізму", вона відбуває адміністративний арешт. За якою саме статтею затримали жінку, не уточнюється.

Це не перший випадок переслідування родичів білоруських добровольців, які воюють в Україні. У квітні 2023 року суд засудив до трьох років колонії загального режиму 34-річного жителя Бобруйська Сергія Франчука – двоюрідного брата заступника командира полку імені Кастуся Калиновського Вадима Кабанчука.

До цього силовики прийшли до батька бійця полку імені Калинівського Дениса Урбановича та записали з ним ролик із закликом до сина повернутися додому. "Відсидиш десяток років… але ти житимеш на Батьківщині", – казав чоловік у відеоролику. Це відео могло бути записане під тиском.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо добровольців-білорусів із полку Калиновського загинули, захищаючи Україну

Топ коментарі

  • Vasily Melnyk
    Це самі що не є брудні методи МАФіозі - коли не можуть тебе пригнути то стараються через твоїх рідних дістати тебе.

    А робити це на державному рівні просто ОГИДНО. Це не влада - а зборище мафіозних безпринципних бандюганів.
  • Роман Кокоровець 01cbec24
    з мерзотою не можно по чесному .треба стріляти на пробіжках , бити арматурою в темних кутах ...
  • Valentyna Sayun 84f5db84
    А що дивного? Суд України судить захисника за те що є захисник. Ніякі факти не цікаво, закон також, бо так сказав оп. Різниця?
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