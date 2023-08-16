Ексглава відділу контррозвідки ФБР у Нью-Йорку зізнався, що працював на російського олігарха Дерипаску
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Макгонігал визнав себе винним у змові з метою порушення санкцій проти Росії, коли після виходу на пенсію перейшов на роботу до олігарха, щодо якого він колись проводив розслідування. Виступаючи перед федеральним суддею в Нью-Йорку, 55-річний Чарльз Макгонігал сказав, що глибоко кається в роботі, яку він зробив у 2021 році для мільярдера Дерипаски.
Макгонігал розповів, що отримав понад $17 000, щоб допомогти зібрати компрометувальну інформацію про конкурента Дерипаски – іншого російського олігарха.
За словами помічниці прокурора США Ребекки Делл, Макгонігал також намагався допомогти олігарху вийти зі списку санкцій і вів переговори разом зі спільниками про отримання винагороди в розмірі від $650 000 до $3 млн за отримання файлів, що розкривають приховані активи на $500 млн, які належать бізнес-конкуренту олігарха.
Нагадаємо: Дерипаска перебуває під санкціями США з 2018 року через причини, пов'язані з окупацією Криму Росією.