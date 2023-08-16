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Війна не закінчиться "до кінця року" чи "наступної весни", - Верещук

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Війна не закінчиться "до кінця року" чи "наступної весни", - Верещук
Громадяни України мають бути готовими, що війна триватиме довго і не закінчиться до кінця року або наступної весни.

Про це заявила  віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Скільки ще триватиме війна? Маємо бути чесними. У цій війні шлях до перемоги буде довгим та важким. "2-3 тижні", "до кінця року", "наступної весни" - все це неправда", - зазначила чиновниця.

За її словами, і громадяни країни, і представники влади мають налаштуватися на тривалу та важку війну, щоб перемогти. "Налаштовуємось на марафон, а не на спринт, на бій з дванадцяти раундів, а не з трьох", - додала Верещук.

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Топ коментарі

  • Luis Santos
    Яка ти с*ка дальновидна а як розмінувати чонгар то для тебе війна вже була закінчена. Продажна шльондра
  • Vitaliy Mauler 38e56924
    Так а чего же вы не были "честными" раньше? Сами же настраивали людей что вот-вот и все закончится, весною будем отдыхать в Крыму, "ракет на 2-3раза" и тому подобную херню рассказывали в своем марафоне...
  • Психіатрична Лікарня 2
    Йди каклети жарити, базарна балаболка
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