Росія атакувала Україну ударними БпЛА, били по портовій інфраструктурі
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Вночі вибухи пролунали в Ізмаїлі та Рені Одеської області. Росіяни запустили дві хвилі шахедів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Ізмаїльський район, знову наголошую на необхідності лишатися всім у безпечних місцях!" - закликає чиновник.
Перед цим у командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що цієї ночі російські окупанти запустили по Україні другу групу ударних БПЛА.
"Шахеди" заходять в гирло Дунаю! Рухають тим же маршрутом, що й попередні", - поінформували військові.
В місцевих Telegram-каналах повідомили про пожежу у Рені, але офіційної інформації поки немає.