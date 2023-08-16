Росія атакувала Україну ударними БпЛА, били по портовій інфраструктурі

Вночі вибухи пролунали в Ізмаїлі та Рені Одеської області. Росіяни запустили дві хвилі шахедів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Ізмаїльський район, знову наголошую на необхідності лишатися всім у безпечних місцях!" - закликає чиновник.

Перед цим у командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що цієї ночі російські окупанти запустили по Україні другу групу ударних БПЛА.

"Шахеди" заходять в гирло Дунаю! Рухають тим же маршрутом, що й попередні", - поінформували військові.

В місцевих Telegram-каналах повідомили про пожежу у Рені, але офіційної інформації поки немає.

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