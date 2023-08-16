Новини

Росія атакувала Україну ударними БпЛА, били по портовій інфраструктурі

12 59724
Росія атакувала Україну ударними БпЛА, били по портовій інфраструктурі
Вночі вибухи пролунали в Ізмаїлі та Рені Одеської області. Росіяни запустили дві хвилі шахедів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Ізмаїльський район, знову наголошую на необхідності лишатися всім у безпечних місцях!" - закликає чиновник.

Перед цим у командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що цієї ночі російські окупанти запустили по Україні другу групу ударних БПЛА.

"Шахеди" заходять в гирло Дунаю! Рухають тим же маршрутом, що й попередні", - поінформували військові.

В місцевих Telegram-каналах повідомили про пожежу у Рені, але офіційної інформації поки немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У низці областей України повітряна тривога через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА. КАРТА

Топ коментарі

  • alexandr shamov
    Зла не хватает... ляпать про альтернативу, но палец о палец нифига не сделано, шобы защитить зернопорты, как и свой Кривой Рог.
  • Андрей Лавриненко d1f009ef
    Резников запустит две волны в своем джакузи и несколько водяных гейзеров.
  • Ярема Стогін 0ab626e0
    Це мало би напрягати під.сів на Банковій. Стратегічний транспортний і єдиний морський коридор не захищений ні ППО ні ПРО! Відосіки і монологи...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини