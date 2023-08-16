У міноборони РФ стверджують, що в небі над Калузькою областю збили три БпЛА

У міноборони РФ стверджують, що три безпілотники, які збили у Калузькій області, були українськими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Близько 5.00 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку трьома безпілотними літальними апаратами по об'єктах на території Калузької області", - йдеться в повідомленні.

У міноборони РФ зазначили, що усі БпЛА були виявлені та знищені російськими засобами ППО.

Руйнувань та постраждалих немає.

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