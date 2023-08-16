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Росіяни обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровщини, без постраждалих

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Росіяни обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровщини, без постраждалих
Ворог знову атакував Нікопольський район Дніпропетровщини. Ввечері російські загарбники обстріляли з "Градів" Нікополь, зранку з артилерії - Марганецьку громаду.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Ввечері ворог цілив по Нікополю. Рано вранці – по Марганецькій громаді. Бив з "Граду" та важкої артилерії. До населених пунктів прилетіли з десяток боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Лисак зазначив, що серед місцевих постраждалих немає. Триває обстеження територій.

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