Росіяни обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровщини, без постраждалих
4851
Ворог знову атакував Нікопольський район Дніпропетровщини. Ввечері російські загарбники обстріляли з "Градів" Нікополь, зранку з артилерії - Марганецьку громаду.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Ввечері ворог цілив по Нікополю. Рано вранці – по Марганецькій громаді. Бив з "Граду" та важкої артилерії. До населених пунктів прилетіли з десяток боєприпасів", - йдеться в повідомленні.
Лисак зазначив, що серед місцевих постраждалих немає. Триває обстеження територій.