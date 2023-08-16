Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 255 570 осіб (+650 за добу), 4324 танки, 5152 артсистеми, 8380 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували близько 255 570 російських загарбників.