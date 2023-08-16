ЗСУ визволили Урожайне, - Міноборони. ВIДЕО
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Захисники України визволили Урожайне у Волноваському районі Донецької області.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають", - написала вона в телеграмі.
Селище Урожайне належить до Великоновосілківської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області. Населений пункт перебуває в окупації з березня 2022 року.
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Урожайне та Старомайорське розташовані на південь від Великої Новосілки.