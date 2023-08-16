Новини • Агресія Росії проти України

Вночі росіяни двічі атакували Одещину ударними безпілотниками

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Вночі росіяни двічі атакували Одещину ударними безпілотниками
Основною ціллю російських агресорів вночі була портова та зернова інфраструктура на півдні Одеської області.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дунаю постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Кіпер зазначив, що внаслідок російської атаки  загиблих і постраждалих немає.

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