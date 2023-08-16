Вночі росіяни двічі атакували Одещину ударними безпілотниками
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Основною ціллю російських агресорів вночі була портова та зернова інфраструктура на півдні Одеської області.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дунаю постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС", - йдеться в повідомленні.
Кіпер зазначив, що внаслідок російської атаки загиблих і постраждалих немає.