Пригожин розповідає про "вагнерівців" в Африці, але про Україну мовчить, - ISW

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин після невдалого повстання проти влади РФ подовжує коментувати діяльність своїх найманців в Африці, щоб залишатися в інформаційному просторі. Але не дає жодних коментарів про війну в Україні.

На це звернули увагу аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

Також вони зазначили, що пов’язані з "Вагнером" джерела "підривають діяльність" приватних військових компаній, пов'язаних з Міністерством оборони Росії.

Раніше кілька російських та білоруських інсайдерських джерел заявили 15 серпня, що чутки про нібито перехід командирів "Вагнера" до ПВК "Редут" Міністерства оборони Росії не відповідають дійсності.

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Вони назвали ці чутки "мрією" Міноборони РФ і заперечили, що командири "Вагнера" переходять у "Редут".

Раніше Пригожин та пов’язані з ним джерела жорстко критикували "Редут" на фоні напруженості у відносинах "Вагнера" з Міноборони РФ під час битви за Бахмут.

Тепер, на думку ISW, "Вагнер" продовжує бути зацікавленим у підриві діяльності органів, пов’язаних з Міноборони РФ.

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