Пригожин розповідає про "вагнерівців" в Африці, але про Україну мовчить, - ISW
На це звернули увагу аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.
Також вони зазначили, що пов’язані з "Вагнером" джерела "підривають діяльність" приватних військових компаній, пов'язаних з Міністерством оборони Росії.
Раніше кілька російських та білоруських інсайдерських джерел заявили 15 серпня, що чутки про нібито перехід командирів "Вагнера" до ПВК "Редут" Міністерства оборони Росії не відповідають дійсності.
Вони назвали ці чутки "мрією" Міноборони РФ і заперечили, що командири "Вагнера" переходять у "Редут".
Раніше Пригожин та пов’язані з ним джерела жорстко критикували "Редут" на фоні напруженості у відносинах "Вагнера" з Міноборони РФ під час битви за Бахмут.
Тепер, на думку ISW, "Вагнер" продовжує бути зацікавленим у підриві діяльності органів, пов’язаних з Міноборони РФ.