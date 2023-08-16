Новини • Війна

Після атак морських дронів російський флот тримається ближче до своїх берегів, - ВМС

1 91614
Після атак морських дронів російський флот тримається ближче до своїх берегів, - ВМС
Російські кораблі зайвий раз не виходять зі своїх берегів після атак морських дронів.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Що стосується наслідків (атаки морських дронів. - Ред.). Так, в результаті цих подій вони стали триматися подалі від основної своєї морської бази. Нагадую, що в Чорному морі Севастополь є основною морською базою Чорноморського флоту і друга база - це Новоросійськ", - пояснив він.

За словами речника, російські кораблі намагаються триматися якомога ближче до своїх офіційно визнаних берегів. Тобто у північно-східній частині Чорного моря.

"Тому так. Це впливає. Зайвий раз не виходять в ті ділянки моря, адже можуть отримати якісь пошкодження. І це помітно", - підсумував Плетенчук.

Також читайте: Пентагон про атаки дронів на російські кораблі: Нехай про це говорять українці, вони зараз борються проти окупантів

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Николай Николаевич b96f438b
    А повинен би був ближче до дна!
  • Evgen Karpenko
    ...до флагмана.
  • Vitaliy Mauler 38e56924
    Ну держатся ближе к берегу и что с того? Все так же продолжают пускать ракеты и уничтожать нас...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини