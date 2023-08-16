Після атак морських дронів російський флот тримається ближче до своїх берегів, - ВМС

Російські кораблі зайвий раз не виходять зі своїх берегів після атак морських дронів.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Що стосується наслідків (атаки морських дронів. - Ред.). Так, в результаті цих подій вони стали триматися подалі від основної своєї морської бази. Нагадую, що в Чорному морі Севастополь є основною морською базою Чорноморського флоту і друга база - це Новоросійськ", - пояснив він.

За словами речника, російські кораблі намагаються триматися якомога ближче до своїх офіційно визнаних берегів. Тобто у північно-східній частині Чорного моря.

"Тому так. Це впливає. Зайвий раз не виходять в ті ділянки моря, адже можуть отримати якісь пошкодження. І це помітно", - підсумував Плетенчук.

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