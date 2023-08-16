США вимагають від Ірану припинити постачання дронів-камікадзе до Росії, - FT
Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
Так, США підштовхують Іран до припинення продажу дронів Росії в рамках обговорення ширшої угоди між Вашингтоном та Тегераном щодо зниження напруженості.
Як зазначається, один з американських урядовців додав, що Тегеран, який офіційно заперечує використання своїх безпілотників в Україні, неодноразово звертався до Москви з проханням припинити їх застосування у війні, але Вашингтон хоче "більш конкретних кроків".
Як зазначає Reuters, ця новина з'явилася в той час, коли Вашингтон та Іран намагаються послабити напруженість та відновити ширші переговори щодо ядерної програми Ірану. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вітатиме будь-які кроки Ірану щодо деескалації його "зростаючої ядерної загрози".
Ці обговорення проходили паралельно з переговорами щодо угоди щодо обміну полоненими минулого тижня. Іран дозволив чотирьом затриманим громадянам США перейти під домашній арешт із тегеранської в'язниці, а п'ятий вже був під домашнім арештом.