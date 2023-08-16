Через погрози РФ: П’ятьом політикам у Болгарії надали захист

П’ятеро відомих болгарських політиків отримали захист Національної служби безпеки через погрози з боку Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Імена політиків не розголошують. Відомо, що попередження про загрози для них надійшло минулого тижня.

Рішення про розміщення охорони було прийнято на засіданні Міжвідомчої комісії, до складу якої входять керівники Служби національної безпеки, контррозвідки і генеральний секретар Міністерства внутрішніх справ.

Офіційних коментарів від Національної служби безпеки Болгарії не було.

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