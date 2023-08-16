Близько 2,4 млн українців виїхали за кордон та не повернулися від початку повномасштабного вторгнення, - OpenDataBot. ІНФОГРАФІКА

У першому півріччі 2023 року територію України залишило в 11 разів менше громадян, ніж за аналогічний період 2022 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані "OpenDataBot".

Так, протягом 6 місяців 2023 року з України виїхало 8,2 млн громадян, а в'їхало - 7,97. Різниця у 230 тис. осіб майже в 11 разів менша показника першого півріччя 2022 року. Минулого року територію країни покинуло на 2,62 млн осіб більше, ніж заїхало.

Водночас у другому півріччі 2022 року люди активніше поверталися на Батьківщину - прибуло на 149 тис. громадян більше, ніж виїхало.

"Від початку повномасштабної війни різниця між тими, хто виїхав та в’їхав до України, склала 2,7 млн осіб. Більша частина із них - 2,4 млн - є громадянами України, решта - іноземці", - йдеться в повідомленні.

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В Opendatabot звернули увагу, що у березні та квітні 2023 року кількість українців, які повернулися на Батьківщину, перевищувала кількість тих, хто виїжджав. Але вже з травня 2023 ситуація змінилася у протилежний бік - якраз у період початку літніх відпусток.

"У першому півріччі 2023-го частка громадян, які покинули Україну та не повернулися, склала 3%. Для порівняння, протягом першого півріччя 2022-го ця частка дорівнювала 27,5%, а протягом усього минулого року - 13,6%. А ось іноземців за шість місяців цьогоріч навпаки в’їхало більше, ніж виїхало — на 12,2 тис. осіб. Така тенденція спостерігається щомісячно з лютого 2023-го", - додали у сервісі.

Загалом з січня 2022 по червень 2023 державні кордони України перетнули 50 млн разів. З них залишили Україну 26,36 млн осіб, а в’їхали - 23,66 млн осіб.

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