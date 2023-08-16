Операції РФ не мають стратегічного характеру, це лише локалізовані напади, - ГУР МО

Російська армія на фронті наразі не діє стратегічно, вона здійснює лише локалізовані напади.

Про це заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки.

Він розповів, що після півтора року повномасштабного вторгнення РФ все ще намагається досягти завдання-мінімум - вийти на адмінкордони Донеччини.

Водночас, сказав Скібіцький, нинішні дії армії РФ на фронті позбавлені ознак стратегії.

"Операції, які здійснює Росія, не мають стратегічного військового характеру, це лише локалізовані напади", - додав представник ГУР МО.

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