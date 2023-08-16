Від сьогодні за кордон випускатимуть чоловіків, рідні яких загинули під час участі в АТО

16 серпня набули чинності зміни до законодавства, що дозволяють перетинати кордон громадянам, які не підлягають мобілізації, рідні яких загинули або пропали безвісти під час участі в АТО.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Відсьогодні прикордонники забезпечуватимуть пропуск через кордон ще однієї категорії громадян. Відповідні зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України набрали чинності", - повідомив він.

Демченко уточнив, що через кордон пропускатимуть громадян, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції (з початку збройної агресії РФ у 2014 році до 30 квітня 2018 року. - Ред.).

Читайте: Близько 2,4 млн українців виїхали за кордон та не повернулися від початку повномасштабного вторгнення, - OpenDataBot. ІНФОГРАФІКА

Щоб виїхати, вони мають пред’явити на кордоні відповідні документи.

Раніше, як додав Демченко, право на перетин кордону мали громадяни, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. Фактично це період з 30 квітня 2018 року і до тепер.

Дивіться: Росіянин написав на сторінках свого паспорта "Слава Україні", - Держприкордонслужба. ФОТО