США ведуть переговори з Туреччиною про альтернативні шляхи експорту українського зерна, - WSJ

Вашингтон веде переговори з Туреччиною та сусідніми країнами щодо можливих альтернативних шляхів транспортування українського зерна.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Офіційні джерела видання повідомили, що Вашингтон, Київ, Анкара та інші сусідні країни розглядають альтернативні способи транспортування українського зерна.

Згідно з планом, до жовтня Україна налагодить експорт 4 млн тонн зерна на місяць по Дунаю. Більша частина агропродукції перевозитиметься до румунських портів, а звідти - до інших пунктів призначення. Хоча цей маршрут буде повільнішим і дорожчим, він працюватиме як альтернатива Чорноморському судноплавному коридору, створеному минулого року за угодою з Росію, Туреччиною та ООН, додає WSJ.

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Представник адміністрації США зазначив, що розглядаються різні можливі варіанти, включаючи й військові, для захисту суден, що направляються до українських портів на Дунаї та з них. Також вивчається ініціатива ЄС щодо створення автомобільних, залізничних і морських маршрутів.

"Ми збираємося розглянути все", - заявив представник США.

Високопосадовці США обговорили ці зусилля з лідерами України, Молдови та Румунії - членів Організації Північноатлантичного договору - на зустрічі в румунському місті Галац у п’ятницю, повідомили у Державному департаменті. Пізніше міністр транспорту Румунії заявив журналістам, що його країна подвоїть потужності експорту зерна до чотирьох мільйонів тонн на місяць. Водночас Міністерство закордонних справ Туреччини не відповіло на прохання прокоментувати переговори зі США.

Плани США частково спиратимуться на ініціативу Європейського Союзу щодо створення автомобільних, залізничних і морських шляхів, відомих як "доріжки солідарності", для якомога більш зручного перевезення зерна та інших вантажів в Україну та з України.

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ЄС розробив план у перші місяці війни після угод про автомобільні перевезення, які спростили транзитні перевезення автоперевізників між Україною, Молдовою та ЄС без дозволів. Відтоді ЄС інвестував у низку інфраструктурних проектів, щоб створити швидші експортні шляхи та прискорити митні процедури.

З травня 2022 року маршрути дозволили експортувати 41 мільйон тонн зерна з України, що значно більше, ніж було досягнуто Чорноморською зерновою ініціативою. Комісар Європейського Союзу з питань сільського господарства Януш Войцеховський заявив минулого місяця, що протягом кількох місяців шляхи солідарності блоку можуть замінити всі чорноморські зернові маршрути України.

Ерін Елізабет Маккі, помічниця адміністратора USAID, підкреслила, що попри зусилля США та партнерів, вони не можуть повністю замінити транспортування зерна з портів Чорного моря, і можуть функціонувати як "тимчасова альтернатива".

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