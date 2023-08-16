Гурт The Killers запросив росіянина на сцену під час концерту в Грузії. Їх освистали

Американський рок-гурт The Killers запросив на сцену барабанщика з РФ. Гурт освистали, частина глядачів пішли геть. Музикантам довелось вибачатися.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Інцидент стався під час концерту в грузинському курортному селищі Шекветілі. Соліст Брендон Флауерс запитав у слухачів під час виконання однієї з пісень, чи вміє хтось із них грати на барабанах. Після цього він вивів на сцену чоловіка з залу.

На запитання, звідки він, той відповів, що з Росії. Флауерс спитав у фанатів, як вони до цього ставляться. Частина глядачів відреагувала несхвально. Попри це, гурт відіграв пісню з російським барабанщиком.

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Після цього соліст звернувся до слухачів зі словами про те, що національність нібито не має значення, а в музиці нема кордонів. Ці слова викликали ще більше невдоволення, і частина фанатів демонстративно пішли з концерту.

Після цього гурт опублікував у твіттері заяву з вибаченнями. "Ми визнаємо, що коментар (соліста гурту Брендона Флауерса. - Ред.), який мав на увазі, що вся аудиторія та фанати The Killers є "братами та сестрами", міг бути неправильно трактований. Ми не мали на меті нікого образити і просимо вибачення. Ми підтримуємо вас і сподіваємося скоро повернутися", - йдеться в заяві.

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Музиканти додали, що мають "давню традицію" запрошувати людей із залу грати на барабанах, і спершу їм здалося, що слухачі реагують позитивно.

Концерт прийшовся на дні, коли в Грузії згадували про 15-ту річницю російського вторгнення 2008 року.

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