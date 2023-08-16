Окупанти в Запорізькій області розповіли про плани на захоплені українські підприємства й землі, - Центр нацспротиву

Голова окупаційної "адміністрації" тимчасово захопленої росіянами частини Запорізької області Євген Балицький представив московським господарям "програму розвитку регіону".

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти заявляють, що в основі програми є "державно-приватне партнерство". Проте по факту йдеться про захоплення українських підприємств, які росіяни"націоналізують" й потім віддають своїм підставним особам", - йдеться у повідомленні.

Далі, як зазначили в Центрі нацспротиву, відбувається грабунок підприємств й вивезення активів до РФ. Якщо ж ідеться про фермерські господарства чи ресурси, відбувається збагачення за рахунок української землі.

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