Понад 190 осіб попросили притулку на кордоні з Литвою, більшість з них - білоруси та іракці
Про це заявила речниця відомства Ліна Лаурінайтите-Грігіене, пише Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
Серед тих, хто попросив притулку на кордоні Литви – 40 іракців, 34 білоруси, 18 афганців, 17 росіян і 13 сирійців.
"Ці 194 (заяви) були подані на прикордонних пунктах пропуску або після нелегального перетину кордону", – зазначила речниця.
За її словами, 28 заяв про надання притулку були подані людьми, які перетнули кордон нелегально.
"Переважна більшість з них були громадянами Білорусі, які незаконно в'їхали до Литви з гуманітарною метою як можливі жертви білоруського режиму", – додала вона.
У більшості випадків литовські прикордонники не приймають заяви про надання притулку від людей, які нелегально перетнули кордон, і повертають їх до Білорусі.
Наразі в литовському Центрі реєстрації іноземців перебувають 127 осіб, 62 з яких підпадають під обмеження на пересування.