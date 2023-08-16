Понад 190 осіб попросили притулку на кордоні з Литвою, більшість з них - білоруси та іракці

Державна прикордонна служба Литви (VSAT) у 2023 році отримала 194 заяви про надання притулку. Найбільше про захист просили іракці, білоруси та афганці.

Про це заявила речниця відомства Ліна Лаурінайтите-Грігіене, пише Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Серед тих, хто попросив притулку на кордоні Литви – 40 іракців, 34 білоруси, 18 афганців, 17 росіян і 13 сирійців.

"Ці 194 (заяви) були подані на прикордонних пунктах пропуску або після нелегального перетину кордону", – зазначила речниця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лейтенант російської армії втік до Литви й попросив політичного притулку, щоб не воювати в Україні

За її словами, 28 заяв про надання притулку були подані людьми, які перетнули кордон нелегально.

"Переважна більшість з них були громадянами Білорусі, які незаконно в'їхали до Литви з гуманітарною метою як можливі жертви білоруського режиму", – додала вона.

У більшості випадків литовські прикордонники не приймають заяви про надання притулку від людей, які нелегально перетнули кордон, і повертають їх до Білорусі.

Наразі в литовському Центрі реєстрації іноземців перебувають 127 осіб, 62 з яких підпадають під обмеження на пересування.

Читайте також: Литва визнала понад тисячу білорусів і росіян загрозою для нацбезпеки