Окупанти створили на території Маріупольського району ще один полігон. У Маріуполі та навколо кількість особового складу становить до 40 тисяч осіб, - Андрющенко

Під Маріуполем російські загарбники створили ще один полігон, на ньому вже тренуються російські новобранці.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Де-факто російські загарбники розпакували ще один полігон на території Маріупольського району. Тепер біля Бабах-Тарами, Ялти, Мангуша. Не рахуючи три в місті невеликих та два в Нікольському районі. Готуються та готують. Кількість особового складу зменшилась через перекидання на фронт, але нове поповнення вже тренується. Цілком до 40 тисяч перебуває в Маріуполі та районі", – йдеться в повідомленні.

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