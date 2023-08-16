ЗСУ вивели з ладу п’ять великих десантних кораблів РФ у Чорному морі, - ВМС

Українські військові перекрили можливість росіянами поповнювати Чорноморський флот.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони під виглядом навчань перед повномасштабним вторгненням, як могли його накачали. Нагадую, тільки великих десантних кораблів вони загнали шість до тих шести, що вже були. Але результат відомий: п'ять із них уже не в строю. Цей рахунок може зростати", - сказав Плетенчук.

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