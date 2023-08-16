Новини • Агресія Росії проти України

ЗСУ вивели з ладу п’ять великих десантних кораблів РФ у Чорному морі, - ВМС

19 00920
ЗСУ вивели з ладу п’ять великих десантних кораблів РФ у Чорному морі, - ВМС
Українські військові перекрили можливість росіянами поповнювати Чорноморський флот.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони під виглядом навчань перед повномасштабним вторгненням, як могли його накачали. Нагадую, тільки великих десантних кораблів вони загнали шість до тих шести, що вже були. Але результат відомий: п'ять із них уже не в строю. Цей рахунок може зростати", - сказав Плетенчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не може захистити свій флот, ЗСУ мають перевагу в далекобійній артилерії та високоточних ударах, - заступник голови Генштабу Естонії Вендла

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • MrStepanovM
    тримаємо кулаки за єднання кацапських корит з крейсером "москва"
  • Darnytsya Kyiv
    У Чорному морі не має бути жодного кацапського корита - ані військового, ані цивільного (хіба на дні). Усі вони - законні воєнні цілі!
    ВМС ЗСУ та СБУ! Рекламу зробили? Похвалилися? Тепере до праці, шановні!
  • ivan nepupik
    Це однозначний + для нас в Одеській області!
    Ще півтора року тому ми побоювалися оркського десанту.
    Слава ЗСУ!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини