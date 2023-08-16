Новини

Вторгення Росії в Україну - стратегічний провал для Путіна. Продовжувати агресію марно, - Блінкен

5 45047
Вторгення Росії в Україну - стратегічний провал для Путіна. Продовжувати агресію марно, - Блінкен
Російський диктатор Володимир Путін повинен зрозуміти, що продовження збройної агресії на території України є марним. Вторгення в Україну вже обернулося для нього стратегічним провалом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена.

"Наступного тижня ми відзначатимемо півтора року повномасштабного вторгнення Росії - півтора року бомбардувань українських шкіл і лікарень, використання як зброї продовольства і палива, вбивств і поранень тисяч українців і навіть викрадення українських дітей. Стільки ж часу народ України демонстрував видатну мужність і стійкість", - сказав Блінкен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен закликав Конгрес США оперативно затвердити фінансування на $24,1 млрд для підтримки України

За його словами, США та десятки інших країн продовжуватимуть надавати підтримку Україні, доки в ній не буде встановлено справедливий та міцний мир.

"Українці, за допомогою зусиль та ресурсів союзників і партнерів в усьому світі, змогли відстояти основні принципи - суверенітет, територіальну цілісність, незалежність. Вони досягли того, що вторгнення Росії залишиться стратегічним провалом", - наголосив Блінкен.

За його словами, Держдеп США працює з українськими партнерами над довгостроковими зобов'язаннями у сфері безпеки, щоб допомогти Україні стримувати та, за необхідності, захищатися від майбутньої російської агресії.

"Україна має чітко розуміти неминучу природу нашої підтримки та підтримки багатьох інших країн, які візьмуть на себе аналогічні зобов'язання щодо України. Президент Путін повинен чітко розуміти марність продовження своєї агресії", - резюмував Блінкен.

Читайте також: Блінкен і глава МЗС Болгарії Габріель обговорили безпекову допомогу для України

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Це замість ATACMS?
  • San Sanych 7e46af89
    Блінчик вкидує мед для вух плєбєєв. Але реально в чому провал? Так, за три дні не захопили Київ, але у них є сухопутний коридор до Криму та контроль над Азовським морем. Оборонка працює. Сотні тис людських втрат хиба колись для кацапні проблемою? Баби ще нарожають. А пропаганда пояснить чому умовний іван повинен згинути за царя.
    Ви, Західні демократії обісрались зі своїми санкціями. Ваші компанії продовжують роботу на росії. Ви продовжуєте торгувати з нею на сотні млрд доларів. Ви ставите умови по використанню Україною вашої зброї. Ви дуууже повільно погоджуєте надання зброї або взагалі не надаєте потрібну зброю. Це за умов коли Україна критично відстає по кількості та якості озброєнь. Ви боїтесь будь-якого військового зіткнення з кацапстаном, в той час коли вони нахабно знищують ваші безпілотники в міжнародних водах. Ви прямо кажете що перемога України не є ваша мета. Якщо ваша мета і далі триндіти про демократію, закон, порядок, а тим часом лицемірно отримувати прибутки в співпраці хоч з путіним, хоч з Сі, хоч з самим сатаною та торгувати територіями незалежних держав, то ви на вірному шляху до повної катастрофи на цій планеті.
  • Buda Pest
    Треба, щоб Україна добивалась перейменування в ООН міжнародної назви Московії: "Russia в Rosia", а ще краще в Muscovy - але це буде значно важче, а от в Росія - думаю, дуже навіть реально!

    Росія має таке ж відношення до Русі, як морська свинка до моря!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини