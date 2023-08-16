Окупанти вдарили по освітньому закладу та території лікарні в Херсоні, поранень зазнали 3 людини, ще 4 особи поранено в області

Сьогодні, 16 серпня, російські окупанти вдарили по Херсону та області.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"У Херсоні ворог вдарив по освітньому закладу та території лікарні. Поранення отримали троє людей. Один із постраждалих – це пацієнт медзакладу. Чоловік, 55 років, проходив курс лікування ішемічного інсульту. Внаслідок обстрілу у нього травмована грудна клітина", - написав він.



Крім того, у Зеленівці окупанти атакували 45-річного чоловіка, який працював у полі. З пораненням ноги його шпиталізували.

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У Хрещенівці травм голови зазнав 60-річний чоловік. Йому надають медичну допомогу.



"Крім цього, опівночі російська армія обстріляла Микільське. У власній оселі поранення середнього ступеня тяжкості отримало подружжя: 60-річна жінка та 63-річний чоловік. Зараз вони у лікарі", - додав Прокудін.

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