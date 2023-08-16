Від початку вторгнення РФ загинули понад 8 тис. цивільних, - Нацполіція
Про це повідомив LIGA.net начальник відділу Головного слідчого управління Національної поліції Ігор Калантай, передає Цензор.НЕТ.
"На сьогодні слідчими підрозділами Національної поліції України зафіксовано загибель понад 8000 цивільних осіб", - йдеться у повідомленні.
Водночас у Головному слідчому управлінні уточнили, що не враховується та не узагальнюється інформація про кількість загиблих та поранених цивільних осіб внаслідок підриву на мінах та осіб, які отримали мінно-вибухові травми "через міни та вибухівку в полях, на узбіччі доріг", а також не проводиться облік та узагальнення знищеної чи пошкодженої агротехніки внаслідок її підриву на мінах.
Нагадаємо, раніше в ООН заявили, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло понад 9 тис. цивільних, ще понад 16 тис. дістали поранення.