Новини • Війна

Країни Півдня можуть змусити Росію змінити свою позицію, - Кулеба

2 20219
Країни Півдня можуть змусити Росію змінити свою позицію, - Кулеба
Країни Глобального Півдня можуть мати колективний вплив на Росію та змусити її змінити свою позицію.

Про це в інтерв'ю Arab News заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, країни Півдня мають особливі відносини з РФ. Як приклад - Туреччина, Китай та Саудівська Аравія.

"Отже, можливо, кожна країна, яка діє сама по собі, не має достатньої кількості енергії, щоб змусити Росію змінити свою позицію. Але якщо взяти всі ці країни разом, кумулятивний вплив на Росію може змінити ситуацію", - зазначив Кулеба.

Мета України, сказав міністр, об’єднати всіх, хто хоче змінити ситуацію на краще.

"Тому що разом ми можемо зупинити цю війну, ми зможемо реалізувати формулу миру та відновити територіальну цілісність України в інтересах усього міжнародного співтовариства", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Союзники не послаблюють підтримку України, уряди на правильному шляху, - Кулеба

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Літій Неоненко
    Ось ця присвята ікона,змінить все.Кажуть,що вона мироточить.Але документальних підтверджень ще не було.

  • Vaaleikumassalam
    проснись- ці країни прямо або опосередковано допомагають рашистам
  • superdexter sidorov
    Что у него в руках за свитки? Оманские? А зачем яйцо вокруг головы?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини