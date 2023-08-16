Румунія проводитиме підготовку українських пілотів на винищувачах F-16, - президент Йоганніс
Про це у промові під час урочистостей з нагоди Дня ВМС Румунії заявив президент Клаус Йоганніс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми братимемо участь у підготовці українських військових у рамках військової допомоги Європейського Союзу. Ми розмістимо майбутній регіональний навчальний центр для пілотів F-16, центр, який однаково обслуговуватиме румунських, союзницьких та українських пілотів", - наголосив президент Румунії.
За словами Йоганніса, його країна разом з іншими союзниками по НАТО продовжуватиме підтримувати Україну у її боротьбі за мир і свободу.
"Ми продовжуватимемо координацію в рамках Європейського Союзу для ефективного подолання численних наслідків війни. Ми й надалі підтримуватимемо європейський курс Києва та виступатимемо за значну європейську допомогу Україні на всіх рівнях", - додав він.