Румунія проводитиме підготовку українських пілотів на винищувачах F-16, - президент Йоганніс

У Румунії створять регіональний центр, де будуть проходити підготовку на винищувачах F-16 українські пілоти.

Про це у промові під час урочистостей з нагоди Дня ВМС Румунії заявив президент Клаус Йоганніс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми братимемо участь у підготовці українських військових у рамках військової допомоги Європейського Союзу. Ми розмістимо майбутній регіональний навчальний центр для пілотів F-16, центр, який однаково обслуговуватиме румунських, союзницьких та українських пілотів", - наголосив президент Румунії.

За словами Йоганніса, його країна разом з іншими союзниками по НАТО продовжуватиме підтримувати Україну у її боротьбі за мир і свободу.

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"Ми продовжуватимемо координацію в рамках Європейського Союзу для ефективного подолання численних наслідків війни. Ми й надалі підтримуватимемо європейський курс Києва та виступатимемо за значну європейську допомогу Україні на всіх рівнях", - додав він.