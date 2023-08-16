Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Румунія проводитиме підготовку українських пілотів на винищувачах F-16, - президент Йоганніс

3 70531
Румунія проводитиме підготовку українських пілотів на винищувачах F-16, - президент Йоганніс
У Румунії створять регіональний центр, де будуть проходити підготовку на винищувачах F-16 українські пілоти.

Про це у промові під час урочистостей з нагоди Дня ВМС Румунії заявив президент  Клаус Йоганніс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми братимемо участь у підготовці українських військових у рамках військової допомоги Європейського Союзу. Ми розмістимо майбутній регіональний навчальний центр для пілотів F-16, центр, який однаково обслуговуватиме румунських, союзницьких та українських пілотів", - наголосив президент Румунії.

За словами Йоганніса, його країна разом з іншими союзниками по НАТО продовжуватиме підтримувати Україну у її боротьбі за мир і свободу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські атаки проти української цивільної інфраструктури на Дунаї - воєнний злочин, - президент Румунії Йоганніс

"Ми продовжуватимемо координацію в рамках Європейського Союзу для ефективного подолання численних наслідків війни. Ми й надалі підтримуватимемо європейський курс Києва та виступатимемо за значну європейську допомогу Україні на всіх рівнях", - додав він.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Alexey Burchak "Allad"
    я пропоную видалити майбутній час в усіх мовах світу.
  • Leon e9048d82
    Я пропоную українським виданням та журналістам більше нічого не писати про Ф16 і цю гребанну льотну коаліцію.

    Досить робити з українців ідіотів.

    Усі хто при справах знає - доки РФ не постачатиме Ірану СУ-35, доти Україна не отримає жодного Ф16
  • CrossFirenko
    Тут проблема виявилась "де зе не очікували". Відправили пілотів на навчання, які не володіють англійською. Не кажу вже про румунську.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини