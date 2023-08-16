Міністр оборони Китаю Лі Шанфу прибув до Білорусі, - ЗМІ
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Міністр оборони Китайської Народної Республіки Лі Шанфу приїхав з офіційним візитом до Білорусі. Панує обговорити військове співробітництво в галузях, що становлять взаємний інтерес.
Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі, передає Цензор.НЕТ. із посиланням на БЕЛТА.
Зазначається, що під час триденного візиту заплановані зустрічі китайського урядовця з керівництвом білоруського оборонного відомства "для обговорення актуальних питань двостороннього військового співробітництва в галузях, що становлять взаємний інтерес".
Також очікується, що Лі Шанфу відвідає низку військових об'єктів у Білорусі.