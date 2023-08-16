На допомогу переселенцям спрямували 5,7 млрд грн, - Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики 15 серпня спрямувало 5,71 млрд гривень на виплату допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Загалом кошти отримають 2,5 млн осіб.

Про це повідомили у міністерстві, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що зараз виплати здійснюються за новими правилами. За рішенням уряду було запроваджено два виплатні періоди (15 та 28 числа кожного місяця) замість трьох, як це було раніше.

"Це означає, що Мінсоцполітики перераховує бюджетні кошти для виплати допомоги на проживання для ВПО після 15 і 28 числа щомісяця", - йдеться в повідомленні.

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Відповідно до постанови уряду, для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу, з 1 серпня 2023 року вона автоматично продовжується тільки на 6 місяців до кінця січня 2024 року.

При цьому виплати були припинені громадянам, які перебували тривалий період за кордоном: мінімум місяць станом до 15 липня і не повернулися в Україну на 1 серпня 2023 року (понад 109 тис. отримувачів, за даними Державної прикордонної служби України).

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Запровадження нових правил і верифікація, проведена Міністерством фінансів, дозволила припинити виплати громадянам: