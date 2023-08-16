БЕБ майже витратило річний бюджет і просить в уряду більше грошей, - Forbes Ukraine
Про це з посиланням на джерела серед членів парламентської Тимчасової слідчої комісії по БЕБ та в уряді пише Forbes Ukraine, інформує Цензор.НЕТ.
Невдовзі з Бюро звільняється теперішнє керівництво - т.в.о. директора Едуард Федоров та його перший заступник Віталій Гагач. Джерела видання характеризують їх як "людей із силового блоку, близьких до заступника голови ОП Олега Татарова".
Федоров і Гагач фактично пробули на посадах менше трьох місяців. Зараз вони у відпустці, а після її завершення облишать БЕБ.
Станом на середину серпня Бюро витратило майже весь свій річний бюджет. "Грошей вистачить до вересня або середини жовтня", - цитує видання слова голови Ради громадського контролю при БЕБ Тараса Котова.
Однією з причин утворення дефіциту - розширення штату. Зокрема, в органі тривають конкурси на 200 посад.
Зазначається, що з проханням про додаткове фінансування на 2023 рік керівництво БЕБ звернулося до уряду ще на початку червня. Поки ж БЕБ відправляє співробітників у відпустки за власний рахунок та запроваджує неповний робочий день. Дефіцит коштів для оплати праці на 2023-й складає 381 млн грн.
У цьому зв'язку, просять в БЕБ, слід внести зміни до держбюджету на 2023 рік у частині збільшення видатків у сумі 948,1 млн грн за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері економічної безпеки".
Керівництво БЕБ зазначає, що поточний річний бюджет покриває лише 20% від потреби бюро за умови повного його комплектування.
Водночас, за словами Котова, через брак коштів керівництво БЕБ не може тепер навіть скоротити штат, оскільки це передбачає додаткові виплати.