Росія може влаштувати в Умані провокацію проти паломників-хасидів, - посол України в Ізраїлі Корнійчук
Про це розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Минулого року росіяни обстрілювали Умань напередодні і після святкування хасидами Рош Га-Шана, нагадав дипломат.
"Я не виключаю ситуації, в якій росіяни можуть запустити декілька ракет по скупченню людей, а потім сказати, що це зробили українці. Нам не вистачає ППО. Подивіться, що сталося вночі в Дніпрі. Ми не можемо навіть всі великі міста захистити", - пояснив Корнійчук.
За його словами, українське посольство озвучувало свою позицію: якщо Ізраїль відмовляє у продажі ППО для захисту українських цивільних - то, можливо, захоче захистити своїх паломників.
"Ця позиція добре пройшла в ізраїльській пресі. Але жодної відповіді ми не отримали", - сказав посол.