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Росія може влаштувати в Умані провокацію проти паломників-хасидів, - посол України в Ізраїлі Корнійчук

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Росія може влаштувати в Умані провокацію проти паломників-хасидів, - посол України в Ізраїлі Корнійчук
Росія може піти на провокацію проти ізраїльських паломників-хасидів, які кожної осені приїздять до Умані.

Про це розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Минулого року росіяни обстрілювали Умань напередодні і після святкування хасидами Рош Га-Шана, нагадав дипломат.

"Я не виключаю ситуації, в якій росіяни можуть запустити декілька ракет по скупченню людей, а потім сказати, що це зробили українці. Нам не вистачає ППО. Подивіться, що сталося вночі в Дніпрі. Ми не можемо навіть всі великі міста захистити", - пояснив Корнійчук.

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За його словами, українське посольство озвучувало свою позицію: якщо Ізраїль відмовляє у продажі ППО для захисту українських цивільних - то, можливо, захоче захистити своїх паломників.

"Ця позиція добре пройшла в ізраїльській пресі. Але жодної відповіді ми не отримали", - сказав посол.

Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    Можуть приїхати зі своїм ППО.
    Якщо ні - нехай потім позови проти України не подають і не волають, як їх тут не захистили.
  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    Якось хасиди зовсім не хвилюють. А ось те, що мокши Умань рознести можуть й постраждають наші люди, це хвилює. Наюха їх сюди пускати??? Ще й потім поліціянтів з півкраїни стягувати, бо ті муйнею страждають.
  • arye z.
    Неодноразово вже писав, але люди якось не хочуть зрозуміти.
    Усі звертають увагу лише на дивацький одяг хасидів, а там зовсім інший внутрішній світ та зовсім інше ставлення до реальності. Сказав раббі 200 років тому - приїжджайте помолитися на мою могилу і буде вам довге та щасливе життя, і вони приїдуть молитися, а війна там чи природна катастрофа, справа десята.
    І якщо хтось думає, що Держава Ізраїль їх заохочує до паломництва, то ні - їх усіма силами відмовляють. Але куди там, кажу ж, для них благословення раббі померлого 200 років тому перевищує все, і небезпеку війни, і труднощі дороги, і заборони будь-яких держав.
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