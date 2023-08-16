Зеленський відзначив державними нагородами 333 військових, з яких 134 - посмертно
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Президент Володимир Зеленський нагородив 333 захисників України, серед яких 134 - посмертно.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази оприлюднені на сайті Президента.
Згідно з документами, нагороди призначені за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також самовіддане виконання військового обов’язку.
Указом №488/2023 Президент постановив нагородити 181 військового, з них посмертно – 114.
Захисники України нагороджені орденами Богдана Хмельницького та "За мужність", медалями "За військову службу Україні" і "Захиснику Вітчизни".
Указом №489/2023 нагороджені 152 захисники, з них посмертно – 20. Їм призначені ордени Богдана Хмельницького й "За мужність", медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".