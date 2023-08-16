Інформація про плани росіян здійснити провокації на Курській та Запорізькій АЕС є ворожим ІПСО, - Стратком ЗСУ

Немає підтверджених даних про те, що ворог дійсно збирається вдатися до провокації на Курській та Запорізькій атомних електростанціях. Це вороже ІПСО.

Про це заявив головний спеціаліст Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних сил України полковник Тарас Дзюба, повідомдяє Цезор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Про сценарій з провокацією на Запорізькій АЕС з метою зриву активних дій Збройних сил України та інших Сил оборони України, спрямованих на визволення від окупантів території, попереджали раніше. Однак станом на сьогодні підтверджень намірів ворога здійснити таку провокацію в найближчий час немає. В офіційних російських ЗМІ будь-яка інформація з цього приводу відсутня", – зазначив він.

За словами Дзюби, вчора російський диктатор Володимир Путін провів робочу зустріч з генеральним директором "Росатому" Олексієм Ліхачовим, в оприлюдненій розшифровці якої питання безпеки АЕС взагалі не обговорювались. Натомість всі попередні провокації ворога починали обговорюватися в інфопросторі заздалегідь з обов’язковим звинуваченням в підготовці до цих провокацій України.

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"Загальний висновок: зазначені публікації в неофіційних російських ЗМІ, які підхопили деякі наші джерела, є заходами інформаційно-психологічної операції РФ, мета якої може полягати у формуванні занепокоєння і паніки населення України, а трансляція окремих меседжів в іноземних ЗМІ може формувати суспільну думку в різних країнах світу в інтересах ворога", – наголосив Дзюба.

Він зауважив, що це особливо важливо напередодні зустрічі лідерів провідних країн у форматі G-20, яка відбудеться 9-10 вересня в Делі.

"На відміну від фейкових заяв про можливі провокації на АЕС, офіційна російська пропаганда почала сьогодні новий етап інформаційно-психологічної операції, спрямованої на залякування всієї міжнародної спільноти новими "розробками Пентагону за участю все тих же українських біолабораторій", в рамках яких "вивчаються нові патогени та мутації вірусів з метою ініціювання нових пандемій". Щоправда, світ вже звик до такої російської брехні, і ніякого впливу подібні заходи не мають", – підсумував Дзюба.

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Нагадаємо, Центр національного спротиву повідомляв, що росіяни планують провокацію на Курській АЕС й готують евакуацію місцевого населення.