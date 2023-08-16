Інформація про плани росіян здійснити провокації на Курській та Запорізькій АЕС є ворожим ІПСО, - Стратком ЗСУ
Про це заявив головний спеціаліст Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних сил України полковник Тарас Дзюба, повідомдяє Цезор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Про сценарій з провокацією на Запорізькій АЕС з метою зриву активних дій Збройних сил України та інших Сил оборони України, спрямованих на визволення від окупантів території, попереджали раніше. Однак станом на сьогодні підтверджень намірів ворога здійснити таку провокацію в найближчий час немає. В офіційних російських ЗМІ будь-яка інформація з цього приводу відсутня", – зазначив він.
За словами Дзюби, вчора російський диктатор Володимир Путін провів робочу зустріч з генеральним директором "Росатому" Олексієм Ліхачовим, в оприлюдненій розшифровці якої питання безпеки АЕС взагалі не обговорювались. Натомість всі попередні провокації ворога починали обговорюватися в інфопросторі заздалегідь з обов’язковим звинуваченням в підготовці до цих провокацій України.
"Загальний висновок: зазначені публікації в неофіційних російських ЗМІ, які підхопили деякі наші джерела, є заходами інформаційно-психологічної операції РФ, мета якої може полягати у формуванні занепокоєння і паніки населення України, а трансляція окремих меседжів в іноземних ЗМІ може формувати суспільну думку в різних країнах світу в інтересах ворога", – наголосив Дзюба.
Він зауважив, що це особливо важливо напередодні зустрічі лідерів провідних країн у форматі G-20, яка відбудеться 9-10 вересня в Делі.
"На відміну від фейкових заяв про можливі провокації на АЕС, офіційна російська пропаганда почала сьогодні новий етап інформаційно-психологічної операції, спрямованої на залякування всієї міжнародної спільноти новими "розробками Пентагону за участю все тих же українських біолабораторій", в рамках яких "вивчаються нові патогени та мутації вірусів з метою ініціювання нових пандемій". Щоправда, світ вже звик до такої російської брехні, і ніякого впливу подібні заходи не мають", – підсумував Дзюба.
Нагадаємо, Центр національного спротиву повідомляв, що росіяни планують провокацію на Курській АЕС й готують евакуацію місцевого населення.