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На Закарпатті хочуть витратити майже 600 млн грн на дорогу, яка вигідна тим, хто планує побудувати поблизу курорт, - Центр протидії корупції

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На Закарпатті хочуть витратити майже 600 млн грн на дорогу, яка вигідна тим, хто планує побудувати поблизу курорт, - Центр протидії корупції
В Рахівському районі Закарпатської області планують витратити понад 595 млн грн на ремонт 7 км дороги. Він вигідний тим, хто планує попри спротив екоактивістів звести гірськолижний курорт на гірському масиві Свидовець.

Про це повідомлють у громадській організації Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Інформація про тендер опублікована в системі Prozorro. Ремонт замовило ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області". Аукціон з визначення виконався має відбутися 23 серпня. Ремонт мають завершити до 31 грудня.

"Важко збагнути такі речі. Як паралельно з критично важливим збором на 10 тисяч дронів-камікадзе з бюджету вимиваються майже 600 млн грн на дорогу?" - запитують у ЦПК.

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Там зауважили, що йдеться не про відновлення зруйнованого під час війни моста, а про гірську дорогу на Закарпатті.

"Цинізм полягає в тому, що капремонт 7-кілометрової дороги грає на руку тим, хто запланував будівництво величезного гірськолижного курорту на унікальному гірському масиві Свидовець", - додали у Центрі.

ЦПК закликав максимально поширювати інформацію про цей тендер, сподіваючись, що суспільний резонанс змусить чиновників скасувати закупівлю.

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Топ коментарі

  • stels400
    Поляки замовляють 700 машин піхоти для армії ,Україна яка частина в руїнах і воює, замовляє ремонт дороги.Ну реально вони й"бнуті?Які курорти який ремонт доріг.**** що в цій країні твориться?
  • Підлога Маккартні
    И это, к сожалению, правда... У Боневтика, действительно неоправданно, большой рейтинг. Телемарафет сделал с дегенератов 2019 года выпуска абсолютных имбецилов...
  • Rino Rino
    а тепер уявіть, що цю статтю і подібні до неї читають республіканці у Конгресі.. а потім ми ще дозволяємо собі робити закиди у бік Заходу, що ті нас мало підтримують і по чайній ложці нам виділяють допомогу і зброю...
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