На Закарпатті хочуть витратити майже 600 млн грн на дорогу, яка вигідна тим, хто планує побудувати поблизу курорт, - Центр протидії корупції

В Рахівському районі Закарпатської області планують витратити понад 595 млн грн на ремонт 7 км дороги. Він вигідний тим, хто планує попри спротив екоактивістів звести гірськолижний курорт на гірському масиві Свидовець.

Про це повідомлють у громадській організації Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Інформація про тендер опублікована в системі Prozorro. Ремонт замовило ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області". Аукціон з визначення виконався має відбутися 23 серпня. Ремонт мають завершити до 31 грудня.

"Важко збагнути такі речі. Як паралельно з критично важливим збором на 10 тисяч дронів-камікадзе з бюджету вимиваються майже 600 млн грн на дорогу?" - запитують у ЦПК.

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Там зауважили, що йдеться не про відновлення зруйнованого під час війни моста, а про гірську дорогу на Закарпатті.

"Цинізм полягає в тому, що капремонт 7-кілометрової дороги грає на руку тим, хто запланував будівництво величезного гірськолижного курорту на унікальному гірському масиві Свидовець", - додали у Центрі.

ЦПК закликав максимально поширювати інформацію про цей тендер, сподіваючись, що суспільний резонанс змусить чиновників скасувати закупівлю.

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