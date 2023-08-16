На Закарпатті хочуть витратити майже 600 млн грн на дорогу, яка вигідна тим, хто планує побудувати поблизу курорт, - Центр протидії корупції
Про це повідомлють у громадській організації Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
Інформація про тендер опублікована в системі Prozorro. Ремонт замовило ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області". Аукціон з визначення виконався має відбутися 23 серпня. Ремонт мають завершити до 31 грудня.
"Важко збагнути такі речі. Як паралельно з критично важливим збором на 10 тисяч дронів-камікадзе з бюджету вимиваються майже 600 млн грн на дорогу?" - запитують у ЦПК.
Там зауважили, що йдеться не про відновлення зруйнованого під час війни моста, а про гірську дорогу на Закарпатті.
"Цинізм полягає в тому, що капремонт 7-кілометрової дороги грає на руку тим, хто запланував будівництво величезного гірськолижного курорту на унікальному гірському масиві Свидовець", - додали у Центрі.
ЦПК закликав максимально поширювати інформацію про цей тендер, сподіваючись, що суспільний резонанс змусить чиновників скасувати закупівлю.