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ГУР підтверджує, що Росія почала застосовувати "Шахеди" власного виробництва

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ГУР підтверджує, що Росія почала застосовувати "Шахеди" власного виробництва
Росія почала виробництво іранських дронів-камікадзе "Шахед" на своїй території, але деталі для дронів все ще завозять з Ірану.

Про це повідомив Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

"Поки що йдеться про великовузлову збірку (Росія отримує готові до збірки комплектуючі. - Ред.) і про збільшення локалізації. Виникають окремі деталі вже російського виробництва. Це щось таке примітивне, просте, що росіяни можуть у цій зброї виробляти", - розповів Юсов.

За його словами, іранські ударні дрони "Шахед" - це складна та сучасна зброя. І Росія ставила собі завдання вийти на повноцінне виробництво, але виконати його досі не змогла.

"Проте це серйозний виклик для України, наших Сил безпеки і оборони. І в тому числі це привід для наших партнерів щодо посилення українських систем і засобів протиповітряної та протиракетної оборони", - додав Юсов.

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Нагадаємо, розвідка Великої Британії сьогодні повідомляла, що Росія розпочала використання безпілотників власного виробництва, заснованих на іранських розробках Shahed.

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Нарешті закінчилися сміху...чки про Т-55 і один ржавий калаш на три чмобіка....реалії трошки не такі...
  • stels400
    Вони атакують портову інфраструктуру Одеси,знищують термінали.А ми тільки фіксуємо.1 рік і 8 місяців війни...У мене вже невистачає слів навіть матюків.А ввечері знову буде картинка зі словами шановні гуртуймося....
  • Пачкуале
    Герань (Шахед), Ланцет и т.д., а у нас спутник Притулы, асфальт, яйца по 17, квартальное отребье концертики даёт для дебилов и т.д.
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