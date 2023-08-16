Поки що присутність Путіна на саміті G20 у Індії не підтверджена, - прессекретар президента Євроради Кузькевич
Про це заявив прессекретар президента Європейської ради Джурек Кузькевич у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.
"Думаю, що питання про те, аби сидіти за одним столом із Путіним, постане лише тоді, коли його присутність буде підтверджена. А поки що це не так", - сказав Кузькевич.
Як зазначають західні ЗМІ, Путін ще вирішує, чи їхати йому до Індії особисто. Минулого року президент РФ не відвідував захід.
Нагадаємо, 15 серпня стало відомо, що Індія не запросила Україну для участі у саміті G-20, який відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня.
З постійних членів "Великої двадцятки" на саміт запрошено лідерів таких країн: Аргентини, Австралії, Бразилії, Канади, Китаю, Франції, Німеччини, Індонезії, Італії, Японії, Мексики, Південної Кореї тощо, а також президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і голову Євроради Шарля Мішеля.
Водночас оприлюднили також дев'ять країн, що не є членами G20: Бангладеш, Єгипет, Маврикій, Нідерланди, Нігерія, Оман, Сінгапур, Іспанія та Об'єднані Арабські Емірати.