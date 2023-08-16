Поки що присутність Путіна на саміті G20 у Індії не підтверджена, - прессекретар президента Євроради Кузькевич

Наразі немає сенсу обговорювати внесення РФ у списки запрошених на саміт G20, оскільки присутність російського президента Володимира Путіна поки що не підтверджена.

Про це заявив прессекретар президента Європейської ради Джурек Кузькевич у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

"Думаю, що питання про те, аби сидіти за одним столом із Путіним, постане лише тоді, коли його присутність буде підтверджена. А поки що це не так", - сказав Кузькевич.

Як зазначають західні ЗМІ, Путін ще вирішує, чи їхати йому до Індії особисто. Минулого року президент РФ не відвідував захід.

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Нагадаємо, 15 серпня стало відомо, що Індія не запросила Україну для участі у саміті G-20, який відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня.

З постійних членів "Великої двадцятки" на саміт запрошено лідерів таких країн: Аргентини, Австралії, Бразилії, Канади, Китаю, Франції, Німеччини, Індонезії, Італії, Японії, Мексики, Південної Кореї тощо, а також президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і голову Євроради Шарля Мішеля.

Водночас оприлюднили також дев'ять країн, що не є членами G20: Бангладеш, Єгипет, Маврикій, Нідерланди, Нігерія, Оман, Сінгапур, Іспанія та Об'єднані Арабські Емірати.