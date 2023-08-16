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Окупанти завдали ударів по трьох районах Харківщини. В області працювала ППО (оновлено)

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Окупанти завдали ударів по трьох районах Харківщини. В області працювала ППО (оновлено)
Російські окупанти обстріляли населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти завдають ударів по області, залишайтеся в укриттях.

Працює ППО!" - написав він.

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Пізніше Синєгубов повідомив, які райони зазнали обстрілів.

"Окупанти о 16 годині завдали ударів по населених пунктах Харківського, Куп‘янського та Чугуївського районів. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Є загорання приватних та дачних будинків", - повідомив він.

Крім того зазначається, що вид озброєння встановлюється.

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