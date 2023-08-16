Окупанти завдали ударів по трьох районах Харківщини. В області працювала ППО (оновлено)
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Російські окупанти обстріляли населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів Харківської області.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти завдають ударів по області, залишайтеся в укриттях.
Працює ППО!" - написав він.
Пізніше Синєгубов повідомив, які райони зазнали обстрілів.
"Окупанти о 16 годині завдали ударів по населених пунктах Харківського, Куп‘янського та Чугуївського районів. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Є загорання приватних та дачних будинків", - повідомив він.
Крім того зазначається, що вид озброєння встановлюється.