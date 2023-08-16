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ГУР про масовані ракетні обстріли взимку: Загроза зберігається, поки триває війна

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ГУР про масовані ракетні обстріли взимку: Загроза зберігається, поки триває війна
Росія навряд зможе бити по Україні сотнями ракет, як це було минулої осені, але загроза нових терористичних атак зберігатиметься стільки, скільки триватиме війна.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"Це ж не прогноз погоди. Поки триває повномасштабна війна, поки ворог на нашій землі, його загарбницькі плани не змінилися. І на будь-яку пору року у нього є терористичні плани, а це означає, що є терористична загроза. Ті обсяги ударів, які ми зараз спостерігаємо, вони відповідають спроможностям виробництва ракетного озброєння агресора", - зазначив він.

Юсов додав, що залежно від ситуації на передовій та певних "пріоритетів" по сезону цілі ворожих ударів можуть змінюватися.

Він зауважив, що загальна тактика РФ та загроза зберігається, поки триває агресивна війна російського диктатора Володимира Путіна проти України.

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Але, на його думку, на нові удари по 100-80 ракет у РФ вже не вистачить ресурсів. 

"Від повномасштабного вторгнення Росія значною мірою використала накопичений ракетний потенціал. У нас були удари, коли по 120 ракет одночасно випускав ворог. І сьогодні кількість зовсім інша. Фактично все, що вони виробляють, одразу випускають по Україні. І відновити той запас, який у них був, вони наразі можливості не мають", - відповів Юсов.

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Раніше у ГУР заявляли, що російські окупаційні війська зараз намагаються накопичити запаси далекобійної зброї.

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Топ коментарі

  • Darnytsya Kyiv
    Загроза кацапського терору буде доти, поки ЗСУ не почнуть наносити масовані ракетні та дронові удари по усім воєнним цілям на раші від мацкви до уралу.
    А для цього ЗСУ потрібні далекобійні імпортові ракети.
    ГУР МО України! Поясніть це, будь ласка, дохідливо Західним партнерам та подякуйте їм чемно!
    Слава ЗСУ!
  • Алекс Скела

    Загроза зберігається, поки триває війна


  • Drbest Good b5ca3e0b
    Та що ви кажете?!

    Доки буде війна, доти будуть стріляти?

    Яка « неочікувана» думка!
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