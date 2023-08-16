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В.о. директора Бюро економічної безпеки став Пащук

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В.о. директора Бюро економічної безпеки став Пащук
Андрій Пащук приступив до виконання обов’язків директора Бюро економічної безпеки України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу БЕБ.

Зазначається, що Пащук працює у БЕБ з листопада 2022 року, був призначений як переможець конкурсу на зайняття вакантних посад штатних працівників БЕБ, які мають спеціальні звання.

Нагадуємо, Кабінет Міністрів 11 квітня 2023 року звільнив Вадима Мельника з посади директора БЕБ за власним бажанням. Після звільнення Мельника до виконання обов'язків приступив перший заступник директора БЕБ Едуард Федоров. Федоров був звільнений відповідним наказом БЕБ за згодою сторін 14 серпня 2023 року.

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Топ коментарі

  • Энди Мир
    Це яка вже, сьома зміна керівництва цього органу? До цього шість нахапали хабарів і тихенько в ліс пішли? Бачу на обезкровленій Україні брибарахляться всі шашличні уйобки.
  • Ярослав Кийко
    Так що там оце БЕБ наколядувало на користь державі за час свого існування? Де можна ознайомитися з результатами діяльності? Звіт буде?
  • Drbest Good b5ca3e0b
    Що це за Бюро - взагалі?!

    Навіщо воно?

    Щоб дублювати НАБУ ?
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