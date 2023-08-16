В.о. директора Бюро економічної безпеки став Пащук

Андрій Пащук приступив до виконання обов’язків директора Бюро економічної безпеки України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу БЕБ.

Зазначається, що Пащук працює у БЕБ з листопада 2022 року, був призначений як переможець конкурсу на зайняття вакантних посад штатних працівників БЕБ, які мають спеціальні звання.

Нагадуємо, Кабінет Міністрів 11 квітня 2023 року звільнив Вадима Мельника з посади директора БЕБ за власним бажанням. Після звільнення Мельника до виконання обов'язків приступив перший заступник директора БЕБ Едуард Федоров. Федоров був звільнений відповідним наказом БЕБ за згодою сторін 14 серпня 2023 року.

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