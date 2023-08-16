Легалізацію медичного канабісу підтримую, але лише у вигляді ліків за рецептами, а не марихуани, яку курять, - Вигівський

Голова Нацполіції Іван Вигівський підтримує легалізацію медичного канабісу.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що після війни в Україні буде багато людей після важких поранень, людей з ПТСР.

"Але лише у вигляді ліків, які продаються за рецептами, а не марихуани, яку курять. До речі, цей законопроєкт не передбачає, як думає дехто з громадян, що прийдеш в аптеку, купиш канабіс і будеш курити. Там не про це", - сказав очільник Нацполіції.

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За словами Вигівського, медичний канабіс чітко внормований.

"Єдине питання було щодо приватних лабораторій, які мають перевіряти вміст тетрагідроканабінолу. У медичному канабісі, для того, щоб він був ефективний для лікування, вміст тетрагідроканабінолу має бути не менше 0,3 %. Для технічного норма – 0,2 %. Така норма не дає можливості, грубо кажучи, використовувати його як сировину для виготовлення наркотика і є практикою багатьох країн світу. Можливо, 0,3, але не більше. Наприклад, у Польщі на 0,3 перейшли лише через п’ять років. Також ми пропонуємо залишити лабораторний контроль за державними установами.

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Сьогодні норма для технічного канабісу - це 0,08 % тетрагідроканабінолу. Крім того, є певний процес ліцензування і визначення квот площ територій, які можна засівати. У нинішній редакції законопроєкту обмежень за площею немає. У нас родюча земля, канабіс буде добре рости. А саме від вмісту тетрагідроканабінолу залежить розмір куща. Що вміст вищий, то кущ більший. Ми не кажемо, що все це піде на наркотики. З нього можуть виготовляти тканини, папір, замінити пластик в стаканах волокнами цього канабісу. І в чому зацікавленість тих же аграріїв? Що вищим буде ТГК, то більшою буде врожайність. А для нас це ризики", - зазначив він.

Водночас, сказав Вигівський, поліція патрулюватиме поля, зокрема, застосовуючи дрони.

"Легалізація медичного канабісу в тому вигляді, як це запропоновано законопроєктом, підтриманим у першому читанні, можлива. А от щодо технічного канабісу, то цим же документом недосконало прописані норми, які регулюють це питання. Ми подали народним депутатам через МВС свої пропозиції і застереження з цього приводу", - підсумував він.

Повністю інтерв'ю з очільником Національної поліції Іваном Вигівським читайте тут.

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