Єврокомісія створить громадянську ініціативу на підтримку інтеграції українських біженців в ЄС
Про це повідомляється на сайті Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ.
"16 серпня Європейська комісія прийняла рішення про реєстрацію Європейської громадянської ініціативи під назвою "Збереження та розвиток української культури, освіти, мови та традицій у країнах ЄС", - йдеться у повідомленні.
У заяві ініціатори закликають Єврокомісію активізувати дії на підтримку інтеграції українських біженців в ЄС.
"Також закликають Комісію запропонувати нове законодавство для збереження української культури, мови, традицій та спадщини, а також створити загальноєвропейську структуру інтеграційних центрів", - йдеться у пресрелізі.
Після реєстрації організатори мають шість місяців, щоб розпочати збір підписів. Якщо ця ініціатива протягом року отримає один мільйон голосів на підтримку принаймні з семи різних держав-членів, Єврокомісія муситиме відреагувати та вирішити, чи вживати заходів у відповідь на запит.
Європейська громадянська ініціатива була запроваджена Лісабонським договором як інструмент формування порядку денного в руках громадян. Офіційно вона була запущена у квітні 2012 року.