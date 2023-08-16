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За порушення комендантської години досі не встановлено відповідальності, сподіваємось на запровадження хоча б адміністративної, - глава Нацполіції Вигівський

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За порушення комендантської години досі не встановлено відповідальності, сподіваємось на запровадження хоча б адміністративної, - глава Нацполіції Вигівський
У Нацполіції сподіваються на запровадження відповідальності за порушення комендантської години, хоча б адміністративної.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив очільник Національної поліції Іван Вигівський.

"На жаль, до сьогоднішнього дня законодавчо не встановлено відповідальності за такі порушення. Нещодавно ми вкотре проговорили цю тему з профільним парламентським комітетом, надали свої пропозиції", - сказав він.

Вигівський сподівається, що найближчим часом відповідні зміни буде ухвалено.

"Хоча б запроваджено адміністративну відповідальність. Тоді у нас буде більше важелів для реагування", - додав глава Нацполіції.

Інтерв'ю з Іваном Вигівським для Цензор.НЕТ читайте тут.

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Топ коментарі

  • stels400
    Вони хворі?Причн її порушення може бути безлічч ,це людский фактор хтось зпізнився по роботі ,або потрібно на вокзал і інші речі.Зовсім вже з мізками не все гаразд щей адмінку людям лупити.На то є патрулі якщо що перевіряти документи.Це вас потрібно кожен місяць перевіряти.Працюйте а не сраки до стільців і авто приросли.
  • Irina So d8a58ad4
    Ходять до ранку, верещать, іржуть, хлапають тими дверима в під'їзд, задовбали! А коли попід будинками у дворі збіраються компаніями, то хоч з хати тікай! Поліції начхати на все! А як викликаєш, то ті, хто заважав, притихнуть на хвилинку, та поліція каже - ось бачите, вони ведуть себе пристойно, не заважають нам (НАМ!))), й їдуть геть, А ті вже гучніше починають гавкати. Страшне, що робиться.
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