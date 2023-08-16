За порушення комендантської години досі не встановлено відповідальності, сподіваємось на запровадження хоча б адміністративної, - глава Нацполіції Вигівський
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У Нацполіції сподіваються на запровадження відповідальності за порушення комендантської години, хоча б адміністративної.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив очільник Національної поліції Іван Вигівський.
"На жаль, до сьогоднішнього дня законодавчо не встановлено відповідальності за такі порушення. Нещодавно ми вкотре проговорили цю тему з профільним парламентським комітетом, надали свої пропозиції", - сказав він.
Вигівський сподівається, що найближчим часом відповідні зміни буде ухвалено.
"Хоча б запроваджено адміністративну відповідальність. Тоді у нас буде більше важелів для реагування", - додав глава Нацполіції.
Інтерв'ю з Іваном Вигівським для Цензор.НЕТ читайте тут.