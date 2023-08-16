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Чехія посилила військову співпрацю зі США на тлі війни в Україні: завершено ратифікацію оборонного договору зі Штатами

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Чехія посилила військову співпрацю зі США на тлі війни в Україні: завершено ратифікацію оборонного договору зі Штатами
Чехія завершила процес ратифікації оборонного договору зі США, який поглиблює військову співпрацю та полегшує розміщення американських військ на території країни. Завершальним етапом процесу ратифікації стало підписання угоди прем’єр-міністром Чехії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляє Associated Press.

Підписання прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою стало завершальним етапом процесу ратифікації Угоди про оборонне співробітництво, яке було схвалено обома палатами парламенту в липні та президентом Петром Павелом 1 серпня.

Документ встановлює правові рамки для можливого розміщення американських військ у країні під час російської агресії проти України.

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Міністр оборони Чехії Яна Чорнохова підписала договір разом із міністром оборони США Ллойдом Остіном у Вашингтоні 23 травня. Аналогічні угоди США уклали з 24 іншими членами НАТО, включно з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Литвою, Латвією, Естонією, Румунією та Болгарією, які утворюють східний фланг альянсу.

Будь-яке розгортання американських військ має схвалити уряд і парламент Чехії.

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