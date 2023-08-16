Чехія посилила військову співпрацю зі США на тлі війни в Україні: завершено ратифікацію оборонного договору зі Штатами
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляє Associated Press.
Підписання прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою стало завершальним етапом процесу ратифікації Угоди про оборонне співробітництво, яке було схвалено обома палатами парламенту в липні та президентом Петром Павелом 1 серпня.
Документ встановлює правові рамки для можливого розміщення американських військ у країні під час російської агресії проти України.
Міністр оборони Чехії Яна Чорнохова підписала договір разом із міністром оборони США Ллойдом Остіном у Вашингтоні 23 травня. Аналогічні угоди США уклали з 24 іншими членами НАТО, включно з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Литвою, Латвією, Естонією, Румунією та Болгарією, які утворюють східний фланг альянсу.
Будь-яке розгортання американських військ має схвалити уряд і парламент Чехії.