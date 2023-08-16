Комітет Ради пропонує дозволити друк книг російських авторів, які засудили вторгнення в Україну

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики пропонує внести зміни до законодавства, які дозволять друк в українських видавництвах російських авторів, які публічно засудили агресію Росії проти України.

Про це повідомляє "Детектор Медіа" із посиланням на заяву голови комітету Микиту Потураєва, передає Цензор.НЕТ.

За словами Потураєва, з таким проханням до комітету звернулось столичне видавництво "Кліо".

Вони готують до друку монографію про Івана Богуна російської історикині Тетяни Таїрової-Яковлевої, яка досліджувала історію України XVI-XVIII століть та писала книги про Івана Мазепу, Коліївщину, період Руїни.

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Інші члени комітету підтримали цю пропозицію щодо розробки пропозицій змін до законодавства.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону №9568, який передбачає внесення змін до двох законів: "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" та "Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження".

Автори проєкту в пояснювальній записці зазначають, що ефективне здійснення підтримки розповсюджувачів видавничої продукції потребує внесення технічних уточнень до деяких положень закону.

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