Комітет Ради пропонує дозволити друк книг російських авторів, які засудили вторгнення в Україну
Про це повідомляє "Детектор Медіа" із посиланням на заяву голови комітету Микиту Потураєва, передає Цензор.НЕТ.
За словами Потураєва, з таким проханням до комітету звернулось столичне видавництво "Кліо".
Вони готують до друку монографію про Івана Богуна російської історикині Тетяни Таїрової-Яковлевої, яка досліджувала історію України XVI-XVIII століть та писала книги про Івана Мазепу, Коліївщину, період Руїни.
Інші члени комітету підтримали цю пропозицію щодо розробки пропозицій змін до законодавства.
Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону №9568, який передбачає внесення змін до двох законів: "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" та "Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження".
Автори проєкту в пояснювальній записці зазначають, що ефективне здійснення підтримки розповсюджувачів видавничої продукції потребує внесення технічних уточнень до деяких положень закону.