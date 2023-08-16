18-річний хлопець загинув внаслідок обстрілу Межівської громади на Дніпропетровщині, постраждали 4 особи, зокрема дворічна дівчинка

По обіді росіяни обстріляли Межівську громаду на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинув 18-річний хлопець. Ще 4 особи, зокрема 2-річна дитина, постраждали.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Виродки. Російські терористи вбили 18-річного хлопця. Він отримав поранення через ворожий удар по Межівській громаді, що на Синельниківщині. Лікарі до останнього намагалися врятувати юнака. Зробили все, що могли…", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу постраждали 4 особи, зокрема 2-річна дівчинка.

"Зараз вона в задовільному стані, лікуватиметься амбулаторно. Атака на район сталася пообіді. Нині там досі горить сільгосппідприємство. Вогонь охопив понад 400 м кв", - додав очільник області.

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