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Країни Балтії та Польща обговорюють можливість повного закриття кордонів з Білоруссю, - МВС Литви

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Країни Балтії та Польща обговорюють можливість повного закриття кордонів з Білоруссю, - МВС Литви
Країни Балтії та Польща обговорюють можливість повного закриття кордонів із Білоруссю. Наприкінці серпня відбудеться зустріч глав МВС чотирьох країн "для останнього узгодження деталей".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми обговорюємо алгоритми на технічному та політичному рівнях, розглядаємо, який вигляд матиме таке регіональне рішення, якщо країни Балтії та Польща одночасно закриють свої кордони з Білоруссю", - зазначила міністерка.

Вона також повідомила, що минулого тижня обговорювала питання про закриття кордонів з Білоруссю з міністром внутрішніх справ Польщі, а 28 серпня у Варшаві відбудеться зустріч глав МВС чотирьох країн "для останнього узгодження деталей" закриття кордонів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва закриває два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Топ коментарі

  • vitaliymkua
    Не розумію чому вони досі це не зробили.
  • Лариса Немезида 84cd6552
    Закривайте! Потім ЗЕлупа відкриє "гуманітарні коридори" і стригтиме капусту на пару з верещучкою
  • Urs
    давно пора. І повикидуйте всю російську вату додому до кацапії.
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